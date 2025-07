Il Liverpool piange Diogo Jota: "Siamo devastati dalla tragedia"

Getty Images

Il messaggio del Liverpool

Il mondo del calcio è in lutto per la tragedia che ha coinvolto. Il giovane esterno del Liverpool è morto in un incidente stradale nella provincia di Zamora, aveva 28 anni. Insieme a lui è deceduto anche il fratello André, di 26 anni.L'incidente è avvenuto nella notte al chilometro 65 dell'A52 all’altezza del comune di Palacios de Sanabria. Pochi minuti fa è arrivato il messaggio di cordoglio e dolore del Liverpool, squadra in cui Jota ha giocato fino a poche settimane fa, vincendo anche la Premier League.

"Il Liverpool Football Club è devastato dalla tragica scomparsa di Diogo Jota. Il club è stato informato che il 28enne è morto a seguito di un incidente stradale in Spagna insieme a suo fratello, Andre. Il Liverpool FC non farà ulteriori commenti in questo momento e richiederà la privacy della famiglia, degli amici, dei compagni di squadra e del club di Diogo e di Andre. Continueremo a fornire loro il nostro pieno sostegno".