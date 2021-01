1









Ennesima stagione della consacrazione per Rodrigo De Paul, forse l’ultima all’Udinese alla luce dei grandi palcoscenici a cui ambisce. Il club dei Pozzo mantiene il prezzo elevato, intorno ai 40 milioni di euro, motivo per cui alcuni club di Serie A come Juventus e Inter da sempre apprezzano l’argentino ma non hanno ancora mosso passi decisivi. Intanto, c’è chi dall’estero ha messo gli occhi sul diez della squadra friulana: stando a quanto riporta il Daily Express, il Liverpool starebbe pensando a De Paul come possibile sostituto di Wijnaldum, in scadenza di contratto.