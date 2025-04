Il Liverpool festeggia, ma Chiesa può essere beffato: perché rischia di non ricevere la medaglia

Getty Images

Ormai era solo una questione di tempo. Ieri sera, finalmente, ilha potuto festeggiare la vittoria della Premier League, arrivata già alla 34^ giornata di campionato dopo la vittoria contro il Tottenham ottenuta con un clamoroso 5 a 1, a dimostrazione ancora una volta del dominio della squadra di Arne Slot. Il Liverpool, infatti, è stato in vetta fin dall'inizio con un margine di vantaggio già ampissimo a metà stagione.Un campionato praticamente perfetto per i Reds, che tornano sul tetto d'Inghilterra dopo il dominio del Manchester City nelle ultime annate, per la 20^ volta nella loro storia. Può festeggiare quindi anche, che però è stato tutt'altro che protagonista con la maglia della storica squadra britannica. Approdato al Liverpool a fine agosto, l'exha giocato solo quattro gare in Premier League, per un totale diin campionato.

Perché Chiesa potrebbe non ricevere la medaglia della Premier League

Un minutaggio scarsissimo, dovuto anche ai suoi problemi fisici, e che ora potrebbe pure causargli una beffa: per ricevere la medaglia da vincitore del campionato, infatti, il classe 1997 azzurro dovrà collezionare almeno un'altra presenza, arrivando a quota cinque che rappresenta il minimo, da regolamento, per poter essere premiato. Il Liverpool chiuderà la propria stagione di Premier League affrontando nell'ordine Chelsea, Arsenal, Brighton e Crystal Palace.