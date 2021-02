50 milioni per Merih Demiral? Non proprio. Un Turchia si è parlato di un'offerta last minute da parte del Livepool per il difensore della Juventus, ma in realtà da parte dei Reds c'è stato soltanto un interesse. La squadra di Klopp era rimasta a corto di centrali dopo l'infortunio di Matip e con van Dijk già ko, così hanno pensato anche a Demiral, virando poi su Kakab dello Schalke. Nessuna offerta da 50 milioni negli ultimi giorni di mercato quindi, Merih è felice alla Juventus.