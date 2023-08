Mohamed Salah al passo d'addio. Dopo tanti anni e tante battaglie, l'egiziano sembra pronto a salutare Liverpool proprio negli ultimi giorni di questo mercato, aprendo il casting per il suo sostituto. Via come uno dei migliori esterni della storia Reds - sta per rispondere alle sirene saudite - dovrà essere sostituito con un colpo importante. Il Liverpool incasserà circa 100 milioni di euro per il costo del suo cartellino e il club ha intenzione di tornare sul mercato, nonostante colpi come McAllister, Endo e Szoboszlai e la presenza in rosa di Luis Diaz, Gakpo e Diogo Jota.- Ma chi c'è in lista? Come scrive calciomercato.com, i nomi sono quelli di Leroy Sané del Bayern Monaco, in rotta con i bavaresi e desideroso di tornare a giocare in Premier League per riavvicinarsi alla famiglia, di Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, che piace molto a Jurgen Klopp, e soprattutto di, già seguito in passato dai Reds e valutato circa 60 milioni di euro dai bianconeri, che ora temono un assalto negli ultimi giorni di mercato. La volontà della Juve è chiara: tenerlo, soprattutto ora, ma una grande offerta potrebbe far vacillare un po' tutte le parti.