L'allenatore del Lipsia Julian Nagelsmann manda messaggi a Sami Khedira: "Se dovesse arrivare da noi sarebbe un ottimo rinforzo. E' un giocatore d'esperienza, personalità ed un leader che ha giocato in squadre come Real Madrid e Juventus. Non è bello ora vederlo fuori dalla rosa bianconera. Comunque, sarà un profilo che valuteremo come tutti gli altri nomi fatti per rinforzare il nostro centrocampo" ha detto l'allenatore tedesco ai microfoni di Sky Deutschland.