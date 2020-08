Il Lione femminile ha appena vinto la Women Champions League per il quinto anno consecutivo, battendo 3-1 il Wolfsburg nella finale giocata all'Anoeta di San Sebastian, nei Paesi Baschi in Spagna. Troppo forte la formazione francese, che conta giocatrici di caratura mondiale come Wendie Renard ed Eugene Le Sommer. Di recente la Juventus di coach Guarino ha affrontato Renard & compagne a ferragosto, nel Trofeo Veolia, il torneo amichevole con cui è culminata la preparazione estiva delle due squadre: vinse 3-0 il Lione, mostrando quanto ancora debba crescere a livello europeo il movimento italiano.