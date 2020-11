Houssem Aouar, ormai è cosa nota, è un obiettivo della Juventus per il centrocampo. Uno dei tanti. Uno dei più talentuosi. Il 22enne centrocampista dinamico e tuttofare del Lione ha contribuito a eliminare la Juve agli ottavi di finale della scorsa Champions League, ponendo fine all'avventura di Sarri sulla panchina bianconera. Sembrava destinato a partire, e invece è rimasto nell'OL. Tuttavia ora c'è maretta nell'aria tra lui e la società: secondo L'Equipe il Lione ha deciso di sospendere Aouar per una partita perché lui si sarebbe rifiutato di sostenere un lavoro atletico dopo l'ultima partita di campionato, vinta contro l'Angers. Un segnale per Paratici?