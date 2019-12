Il Lione si rinforza in vista del doppio match di Champions League contro la Juventus. Tuttosport riporta le parole del ds parigino Juninho Pernambucano che di fronte alla contestazione dei tifosi e alla crisi della squadra risponde con la volontà di fare investimenti nel mercato invernale: "L'ideale sarebbe fare tre acquisti, uno per reparto", dice il brasiliano che non potrà contare su Depay e ​Reine-Adelaide. Entrambi si sono infortunati al legamento crociato lo scorso week-end contro il Rennes. Staranno fuori sei mesi. Per loro niente Juve.