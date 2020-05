Attraverso un comunicato ufficiale, il Lione ha scritto una lettera a Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese.



“Il Lione si congratula con la decisione presa da Pedro Sanchez, presidente del consiglio spagnolo, che ha autorizzato la ripresa della Liga a partire dall’8 giugno. Dopo la Bundesliga è il secondo tra i maggiori campionati che ha confermato la sua ripresa. L’Olympique Lione spera che l’esempio della Spagna e della Germania permettano alla Francia di riconsiderare una decisione troppo affrettata. Possiamo ragionevolmente immaginare che la posizione degli allenatori e dei giocatori del campionato francese sia oggi molto più favorevole alla ripresa della competizione rispetto al sondaggio UNFP del 23 aprile o di quando Didier Deschamps ha espresso al presidente Emmanuel Macron il 27 aprile la sua riluttanza e le sue paure per la salute dei giocatori. Al di là della catastrofe economica, i club francesi che giocano ancora in Champions League si troveranno svantaggiati nelle loro sfide europee. Il PSG e Il Lione sono ancora in corsa sia con le loro squadre maschili che con quelle femminili e saranno penalizzate dal fatto che i loro avversari avranno ripreso i loro campionati. L’OL chiede al presidente Emmanuel Macron di sostenere lo spirito di una Francia che reagisce di fronte ai loro concorrenti europei. Grazie alla pertinenza e all’efficienza dei suoi cittadini, la Francia ha respinto la pandemia per consentire la ripresa controllata della formazione e domani speriamo di competere, come in quasi tutti gli altri Paesi europei. La decisione presa di corsa il 30 aprile può essere compensata oggi agli occhi dei francesi se sappiamo riconoscere che nulla è mai definitivo adottando la soluzione più appropriata nell’interesse del calcio professionistico francese e quindi francese.”