Mattia De Sciglio a Lione è rinato. Titolare fisso nella squadra dell'ex Roma Rudi Garcia a -3 da Psg e Lille, ha fatto sapere che vorrebbe rimanere in Francia anche per la prossima stagione. Il terzino è arrivato in prestito dalla Juventus ancora proprietaria del cartellino, il Lione può riscattarlo per circa 5/6 milioni di euro cash o inserendo qualche giovane come contropartita. Difficile legare l'operazione al futuro di Aouar che potrebbe essere trattato a parte, più possibile l'inserimento del classe 2003 Cherki che piace molto ai bianconeri.