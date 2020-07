1









L'impasse di un lunghissimo periodo senza scontri di valore ha paradossalmente aiutato Rudi Garcia a poter preparare in modo certosino la ripresa delle attività agonistiche dal 31 luglio in poi. E' quanto scrive Tuttosport, che sottolinea come i francesi si stiano preparando per la Juve. E prosegue: "Chi, tuttavia, dovrà trascinare la squadra in qualità di capitano appena rientrato da un grave infortunio è quel Memphis Depay che ha approfittato della pausa della pandemia per riprendersi dalla rottura del legamento del ginocchio. L'olandese, intervistato da l'Équipe dopo la vittoria per 3-2 sull'Anversa di cinque giorni fa, ha ammesso di star lavorando «in special modo per la Champions, anche se mi sento piuttosto stanco. Ho bisogno di giocare varie partite per tornare in forma». Dichiarazioni che fanno capire quanto il corpo debba accompagnare lo stato d'animo in momenti come questo nel quale ci si gioca tutto in una settimana".