In attesa della sfida di questa sera tra Lione e Juve, il club francese, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato un comunicato importante, atto a combattere odio e la discriminazione su Internet. Ecco il contenuto del comunicato apparso nei canali ufficiale del club francese: "Olympique Lyonnais informa che il club ora presenterà un reclamo per tutto il contenuto, pubblicato o condiviso sui suoi social network, che può costituire un insulto, diffamazione, minaccia, molestia o incitamento a odio o violenza. È nostro dovere mobilitarci per combattere la discriminazione e l’odio nei discorsi, online e sul campo. OL sarà in grado di assumersi le proprie responsabilità".