“It’s a shame”. È una vergogna. Così Maurizio Sarri grida dalla panchina al direttore di gara per le ripetute perdite di tempo del Lione durante i 6 minuti di recupero finale. Non basta uno straordinario Ronaldo, la Juventus vince 2-1 ma non basta per staccare il pass per la Final Eight a Lisbona. Non sono bastati gli ultimi battiti di partita per trovare il terzo gol, e il tecnico bianconero avrebbe voluto più tempo alla luce dei tanti modi in cui i francesi hanno fatto scorrere le lancette dell’orologio. Che a Sarri non sono piaciuti, per usare un eufemismo.