Adrien Rabiot fatica a trovare spazio alla sua prima stagione alla Juventus. Arrivato in estate a parametro zero dal Psg, finora ha totalizzato appena 12 presenze e spesso nemmeno dal primo minuto. Ecco perché il mercato accende i riflettori sul centrocampista francese, che, secondo Telefoot, piace molto al Lione che insiste per fare un tentativo già per gennaio. Difficile, però, che i bianconeri lo diano proprio al club che affronteranno negli ottavi di Champions.