Secondo quanto raccolta dalla redazione di Sky Sport, il Lione avrebbe avuto contatti recenti con gli agenti del difensore uruguaiano dell'Inter, Diego Godin. Il difensore, dopo un solo anno in Italia potrebbe già lasciare tutto e andare in Francia dall'ex tecnico della Roma Rudi Garcia. Intanto i nerazzurri hanno dato segnali di apertura alla cessione, anche perchè risparmierebbe 5 milioni per 2 stagioni, cioè circa 20 milioni lordi. L’ex difensore dell’Atletico Madrid che non ha mai del tutto convinto il tecnico dell'inter Antonio Conte, potrebbe anche lasciare i nerazzuri nella prossima finestra di mercato.