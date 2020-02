Lione-Juventus, così comincia il delicato percorso dei bianconeri verso la Champions League. La fase ad eliminazione diretta prende il via, così ecco che la Uefa ha pubblicato sul proprio sito alcuni numeri per capire meglio lo stato di forma dei francesi. Ecco tutti i dati:



• Il Lione è approdato agli ottavi grazie al secondo posto nel Gruppo G con otto punti in sei partite, uno in più di Benfica e Zenit. Dopo l'1-1 interno contro lo Zenit alla prima giornata, ha vinto 2-0 sul campo del Lipsia e ha perso 2-1 in casa del Benfica. Alla quarta giornata, ha vinto 3-1 contro la squadra portoghese, ma la sconfitta per 2-0 in casa dello Zenit ha messo di nuovo a rischio la qualificazione. Alla sesta giornata, il Lipsia si è portato in vantaggio di due gol all'OL Stadium, ma i padroni di casa hanno risposto nel secondo tempo con Houssem Aouar e Depay (a 8' dalla fine) e hanno centrato la qualificazione.



• Nonostante le sconfitte contro Benfica e Zenit, il Lione ha perso solo quattro delle ultime 18 partite europee (V6 P8).



• Entrando dalla panchina contro lo Zenit alla quinta giornata, Rayan Cherki è diventato il secondo giocatore più giovane nella storia della UEFA Champions League (16 anni e 102 giorni) dietro Celestine Babayaro dell'Anderlecht, che ha esordito contro l'Olympiacos a 16 anni e 87 giorni nel novembre 1994.



• Terzo classificato in Ligue 1 la scorsa stagione, il Lione è alla 16ª partecipazione in UEFA Champions League (quattro in più di ogni altra squadra francese) e alla quarta in cinque stagioni.



• Il Lione partecipa per l'11ª volta agli ottavi, con un bilancio di quattro passaggi del turno e sei eliminazioni. Dopo le prime tre qualificazioni, è uscito sei volte su sette. Il successo più recente è stato quello contro il Real Madrid nel 2009/10 (1-0 c, 1-1 t).



• Les Gones sono stati eliminati dal Barcellona agli ottavi della scorsa stagione (0-0 c, 1-5 t).



• Il Lione ha pareggiato quattro volte su quattro in casa nella scorsa UEFA Champions League. Attualmente, ha vinto solo una delle ultime otto gare interne europee (P6 S1).



• Tuttavia, la sconfitta per 3-2 contro il CSKA Moskva agli ottavi di UEFA Europa League 2017/18 è l'unica rimediata in casa dal Lione in 17 gare europee (V8 P8) dopo lo 0-1 contro la Juventus a ottobre 2016.



• Il bilancio del Lione nelle sfide a eliminazione diretta contro le squadre italiane è di due qualificazioni e cinque eliminazioni. Prima del successo più recente contro la Roma agli ottavi di UEFA Europa League 2016/17 (4-2 c, 1-2 t), aveva subito cinque eliminazioni consecutive.



• Le ultime partite del Lione contro una squadra italiana sono state quelle contro l'Atalanta nella fase a gironi di UEFA Europa League 2017/18 (1-1 c, 0-1 t). La vittoria interna del 2017 contro la Roma è stata l'unica nelle ultime nove partite contro le squadre italiane, in casa e fuori (P2 S6).



• Il Lione è stato semifinalista in UEFA Champions League nel 2010.