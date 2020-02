Your browser does not support iframes.

Sui quotidiani sportivi in edicola domani in primo piano ci sono le italiane in Champions. Tuttosport apre con "Il leone di Lione", faccione di Cristiano Ronaldo con la foto di un leone dietro di lui. Un bollino giallo per ricordare il libro su CR7 in uscita insieme al giornale. Spazio anche al Coronavirus che ha condizionato il big match di domenica sera contro l'Inter: "In tv in chiaro se il Governo dà l'ok". Situazione analizzata anche dal Corriere dello Sport: "Sarri a Lione contesta le porte chiuse" titola il quotidiano in prima pagina ricordando l'uscita del libro di Cristiano Ronaldo.