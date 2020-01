Potrebbe essere l'innesto in grado di far fare un ulteriore passo in avanti al Leicester, che quest'anno si stanno avvicinando più che mai a quella squadra straordinaria che vinse il campionato quattro anni fa. Demiral è apprezzatissimo da Rodgers, che non ne ha fatto mistero, e per questo, stando al Corriere dello Sport, le Foxes avrebbero alzato l'offerta per il centrale turco di dieci milioni, da 30 a 40, insomma. La Juve traballa, ma sa che l'ex Sassuolo rappresenta un punto di forza importante, per il presente e per il futuro.