Il Leicester ci prova seriamente per Daniele Rugani. Come riporta Calciomercato.com, il club inglese ha pronta un'offerta da 20 milioni di euro per il club bianconero e un contratto da 4 milioni netti a stagione per il giocatore che è scivolato nelle gerarchie di Maurizio Sarri e con ogni probabilità verrà tolto dalla lista Champions a febbraio quando il tecnico bianconero potrà nuovamente contare su Giorgio Chiellini, destinato a tornare nella squadra che giocherà la fase a eliminazione diretta della Champions.