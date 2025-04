Getty Images

Il Lecce spera ancora nel rinvio del match con l'Atalanta: le ultime

un' ora fa



Il Lecce, ancora sconvolto a causa della morte dello storico fisioterapista Graziano Fiorita, spentosi improvvisamente mentre la formazione salentina era in ritiro a Coccaglio (provincia di Brescia, è pronto a volare in direzione Bergamo con un volo in partenza da Brindisi nella mattinata di domenica 27 aprile, dove alle ore 20.45 sfideranno l'Atalanta al Gewiss Stadium dopo il rinvio del match che si sarebbe dovuto giocare venerdì 25.



I salentini, molto amareggiati dalle decisioni della Lega, sperano ancora che l'Atalanta e i vertici del calcio italiano possano tendere una mano, programmando un nuovo rinvio del match. In caso contrario, i salentini scenderanno in campo loro malgrado domenica 27 aprile, onde evitare una sconfitta a tavolino - e una possibile penalizzazione - che potrebbero costare carissimo nella corsa salvezza.