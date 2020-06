Il Lecce si prepara per la sfida con la Juve. La squadra pugliese, dopo la netta sconfitta rimediata ieri contro il Milan, 1-4, si è ritrovata questa mattina sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. Lavoro prettamente di scarico per i calciatori impegnati ieri col Milan, gli altri si sono invece allenati regolarmente. Deiola, Farias e Majer hanno seguito un programma differenziato, mentre Lapadula è rimasto a riposo dopo la botta alla caviglia rimediata ieri. Assente anche Barak per motivi personali. Domani pomeriggio alle 19.30 nuova seduta al via Del Mare, in attesa della sfida di venerdì con la Juve.