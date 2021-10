Il lavoro psicologico di Massimiliano. Ne scrive l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea come l'allenatore stia lavorando tanto sulla testa dei giocatori. "Nessun caso, insomma, se le arrabbiature di Allegri in privato nello spogliatoio sono state puntualmente replicate in pubblico sul campo: è parte di un gioco che però è tutto tranne che uno scherzo. Non si esprimeranno ancora con la necessaria continuità, ma gente come Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot, pare rinata. I nuovi, a partire da Locatelli, hanno capito cosa vuole Max". E Max vuole vincere.