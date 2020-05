E' vero, non era partita benissimo l'avventura dialla Juventus. Catapultato improvvisamente in campo dopo l'infortunio di Chiellini, il difensore olandese ci ha messo un po' a prendere confidenza con il campionato. Dopo i primi mesi qualcuno già storceva il naso per il suo acquisto e soprattutto per il 75 milioni sborsati per portarlo a Torino, ma sotto il prezioso tutoraggio di Andrea Barzagli De Ligt è cresciuto e ha perfezionato il suo stile, limitando i difetti e diventato più sicuro in se stesso. E ora la Juve sì, che si può godere il "vero" Matthijs.