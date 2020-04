Nuvole e mare sullo sfondo, in primo piano un quadretto di famiglia: Cristiano Ronaldo mano nella mano insieme alla figlia Alana Martina dos Santos che a novembre compirà 3 anni. Il portoghese tira fuori tutto il suo lato umano, prima papà poi calciatore. Allenamenti ma non solo durante la sua quarantena che sta trascorrendo a Madeira in Portogallo insieme alla sua famiglia. Cristiano passeggia con la figlia e Oriana immortala il momento con una foto da mettere lì da una parte. Per ritirarla fuori quando la piccola Alana sarà grande.