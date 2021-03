Che Paolo Ziliani sia spesso pronto a twittare in maniera salace nei confronti della Juventus, sia che vinca sia che perda, è cosa nota. Ma questa domenica di debacle contro il Benevento ha letteralmente scatenato il giornalista ex Mediaset, che ha pubblicato oltre una decina di tweet durante e dopo il match. Dagli sberleffi all'arbitro Abisso, che avrebbe evitato di fischiare il rigore di Foulon su Chiesa perché si vergognava dopo quella che stava per dare alla Juve nel primo tempo e poi corretto dal Var. Fino alle battute sui "Fantastici 4", su Arthur e su Chiesa...



Una vera e propria galleria di giubilo anti-Juve!