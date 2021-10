La debacle della Roma in Conference League, una sconfitta per 6-1 sul campo del Bodo Glimt che ha una portata a dir poco storica per Jose Mourinho, ha scatenato Twitter. E anche i tifosi della Juventus, che hanno chiamato in causa non solo lo Special One ma anche le recenti dichiarazioni di alcuni addetti ai lavori, Lele Adani su tutti, a proposito del fatto che Mourinho in questi anni si fosse aggiornato, mentre Max Allegri no. Inoltre, si rimprovera all'allenatore giallorosso il trattamento riservato, a livello di dichiarazioni televisive, ai giocatori di riserva schierati oggi titolari (parole come "la formazione titolare del Bodo aveva più qualità che abbiamo schierato noi oggi" o il più tranchant "almeno ora non mi chiederete più perché faccio giocare sempre gli stessi").

Qui di seguito una selezione di tweet su Mourinho, da juventini, romanisti e altri appassionati: