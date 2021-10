La Juventus si è ritrovata la scorsa settimana con Morata e Dybala infortunati, e a quel punto si è aperto il grande dubbio. Chi gioca in attacco? In realtà dubbi dovevano essercene pochi:Anziché affidarsi a Kean, Allegri ha varato contro il Chelsea la soluzione del "falso nueve" sfruttandoalternandoli nella posizione di finto centravanti. E ha così battuto i campioni d'Europa. Dopodiché arriva il derby col Torino, il giovane Moise stavolta parte titolare e dopo qualche giro di lancette quasi s'inventa di forza il gol del vantaggio.e altra vittoria all'insegna del corto muso e del gioco senza centravanti!Insomma, nei delicati bilancini tecnico-tattici della Juve di Allegri, per adesso, il figliol prodigo maturato in quel di Liverpool e Parigi sta ancora faticando a inserirsi negli ingranaggi. Il mister nel postpartita ha affermato: "Oggi ha fatto bene, a parte i palloni persi, non era semplice. Ha creato due buone occasioni. Attacca bene la porta, deve migliorare sui controlli, sulla tecnica individuale. Sono contento anche di lui. A fine primo tempo faccio i cambi per non bruciare uno slot."Non una bocciatura senza appello, ne siamo certi, ma un "rinvio agli esami" per un ragazzo cheper ammissione dello stesso Nedved nel prepartita ("attaccante del presente e del futuro, se non fosse italiano si direbbe che è un fenomeno") e che ha tutto per ritagliarsi il suo posto in questa squadra. Controlli palla e Morata permettendo, ovviamente.