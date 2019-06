Il cammino della Colombia in Copa America rilancia le quotazioni di Juan Cuadrado nella Juve che sarà. Come riporta Il Corriere dello Sport, l'esterno ex Chelsea ha dimostrato nuovamente le sue qualità come jolly, in grado di ricoprire tutti i ruoli sulla fascia, ma non solo. Il "polifuncionale", come lo chiamano in patria, ha dimostrato con l'Argentina di sapersi adattare sia come mezzala sia come "play" davanti alla difesa, sostituendosi spesso con Barrios. Il ct portoghese Carlos Queiroz ha speso belle parole nei confronti di Cuadrado: "Ha svolto un lavoro fantastico in una posizione non sua. Non si trova comodo, ma ha dato verticalità al gioco".