Che possa essere Juan Cuadrado l'uomo-chiave della Juve nel match contro il Villarreal? Lo suggerisce l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come il colombiano, in assenza di Paulo Dybala, sarà utilizzato come un vero e proprio jolly, "chiamato a completare la linea del centrocampo a quattro con compiti più offensivi che difensivi". "Può trascinare da vero leader la squadra al passaggio del turno perchè è un giocatore imprevedibile, capace di saltare l'uomo e di andare al cross dal fondo per i piedi e la testa di Dusan Vlahovic e Alvaro Morata, ma può anche cercare la conclusione personale con un tiro da fuori area o un'incursione tra i difensori avversari. A centrocampo, e non come ala, potrà poi meglio completare la squadra nel mezzo per chiudere ogni varco al Villarreal".

Cuadrado punta anche a sbloccarsi con un gol, che non ha ancora trovato in questa edizione della Champions League (ma nemmeno la scorsa stagione, del resto, quando però riuscì a servire sei assist). Juan va di fretta, insomma, anche fuori dal rettangolo di gioco. Dopo l'appuntamento europeo, infatti, sarà tempo di rinnovi in casa bianconera, e il suo appare uno dei più scontati: la trattativa era già stata avviata in autunno e le parti avevano già raggiunto un accordo, ma poi è stato rimandato tutto a febbraio. Per lui un triennale sulle stesse cifre attuali (quasi 4 milioni di euro netti a stagione), sulla base di una proposta che non è mai stata messa in discussione. Prima la Champions, poi la firma. Per altri anni - forse gli ultimi della sua carriera - con la maglia bianconera addosso.