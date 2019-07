Arrivano le prime direttive a opera di Maurizio Sarri per il ritiro estivo della Juventus. Come appreso da ilBiancoNero.com, infatti, i calciatori bianconeri sono invitati a pranzare e a cenare insieme a tutti i compagni, mentre possono decidere se riposare al J-Hotel, al momento attivo soltanto per giocatori e staff tecnico, oppure se tornare nelle rispettive case per la nottata. Sarri e il proprio staff hanno deciso, per altro, di restare alla Continassa. Inizia oggi, dunque, una nuova era insieme al tecnico arrivato dal Chelsea per sostituire Massimiliano Allegri e anche per l'Hotel targato Juventus, che oggi ospita per la prima volta i protagonisti bianconeri.