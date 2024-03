Osvaldo, il messaggio

Un grido d'aiuto che dalla telecamera del cellulare arriva a tifosi e fan. il protagonista é Pablo Daniel Osvaldo , tra le altri ex calciatore della. Il suo messaggio di seguito."Non so se è una richiesta di aiuto o devo semplicemente parlarne. Da qualche tempo soffro di una depressione molto grave, che mi ha fatto cadere in alcune dipendenze da alcol e droghe. Sono in un momento in cui la mia vita mi sta sfuggendo di mano e volevo condividerlo con voi. "Vivo da solo, chiuso in casa, non faccio nulla di produttivo nella mia vita, non ho voglia di fare il bagno o di alzarmi dal letto. Sto seguendo un trattamento psichiatrico. È l'unico modo per poterne uscire, voglio che la gente scopra cosa mi sta succedendo. Mi sono allontanato dalle persone che mi amavano e che ancora mi amano moltissimo. Le dipendenze non mi fanno venire voglia di vedere la mia famiglia o di condividere cose con i miei figli. Ero un calciatore d’élite, una persona diversa e piena di fiducia. Oggi sono una persona che non riconosco, mi è difficile uscire da questa situazione".