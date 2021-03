Secondo la stampa brasiliana il Gremio vorrebbe fare un tentativo per Douglas Costa, in prestito al Bayern Monaco ma ancora di proprietà della Juventus dove probabilmente tornerà a fine stagione. Il presidente sarebbe pronto anche a fare un sacrificio, ma difficilmente riuscirà ad arrivare alle cifre che il giocatore percepisce attualmente: magari nei prossimi mesi farà un tentativo per convincere Douglas ad abbassarsi l'ingaggio, ma in Brasile sono sicuri che la trattativa è destinata a saltare.