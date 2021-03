7









C'è un sogno brasiliano che porta a Douglas Costa, c'è un futuro da discutere... in tempi brevi. L'esterno è attualmente in prestito al Bayern Monaco da ottobre, ma con ogni probabilità il suo futuro non sarà lì: dopo il prestito secco, infatti, non seguiranno discorsi sul riscatto. E anche la Juve tentenna, perché alla Continassa resta la convinzione di non voler più puntare su di lui. Troppo alto l'ingaggio da 6 milioni netti per il suo rendimento, troppi gli infortuni per puntarci ancora. Il peso a bilancio sarebbe di 10 milioni di euro, così anche lui potrebbe iscriversi alla lunga e prestigiosa lista dei giocatori che hanno raggiunto una risoluzione consensuale del contratto con i bianconeri ultimamente. GREMIO - In questo scenario si è aggiunto il Gremio. Un'ipotesi romantica che racconta del ritorno di Douglas Costa al club dove è cresciuto e diventato grande. Servirebbe uno sforzo del giocatore sull'ingaggio, anche importante. Come scrive calciomercato.com, dal Gremio sono usciti allo scoperto, parlando apertamente della volontà di accoglierlo, magari in prestito o anche a titolo definitivo ovviamente se dovesse liberarsi dalla Juve. Già partita una clamorosa corsa contro il tempo per abbracciarlo prima della chiusura dell'attuale finestra di mercato che si è aperta il primo marzo e si chiuderà il 23 maggio: il Bayern non si dovrebbe opporre, servirebbe un accordo più o meno lampo con la Juve. Difficile, non impossibile. Soprattutto potrebbe convenire a tutti.