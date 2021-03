Il Bayern Monaco non è convinto delle prestazioni di Douglas Costa. Il brasiliano finora ha totalizzato solo sei presenze da titolare su venti partite totali, la maggior parte delle volte è entrato negli ultimi minuti delle gare saltando le ultime otto tra campionato e Champions (compresa la doppia sfida con la Lazio) per una frattura capillare nel piede. Insomma, i tedeschi sono intenzionati a rispedirlo a Torino, visto che la Juventus l'aveva girato al Bayern in prestito secco l'estate scorsa per una stagione.



LA CONFERMA - Il futuro di Douglas Costa però potrebbe essere di nuovo lontano dai bianconeri e il giocatore potrebbe tornare in Brasile dopo 11 anni. Nelle scorse settimane infatti il Gremio - club nel quale è cresciuto - ha iniziato a studiare le varie possibilità per riportarlo in patria nonostante un ingaggio altissimo per gli standard del club. A confermare l'interesse da parte della società brasiliana è l'allenatore Portaluppi, ex giocatore che è stato anche in Italia nella Roma e che dopo la vittoria per 4-0 col Pelotas ha svelato: "Ho parlato personalmente con Douglas e con gli altri obiettivi di mercato (Santos Borré del River Plate e Rafael Carioca del Tigres, ndr) e mi hanno detto che sono tutti disponibili a venire al Gremio. Lo juventino mi è sembrato molto interessato, ma bisognerà valutare la parte economica e quello è un aspetto che dipende dalla società e non da me".



INGAGGIO - Problema ingaggio, dicevamo: Douglas Costa ha un contratto fa 6 milioni con la Juventus, fino al 2022. Un fattore che potrebbe complicare il suo ritorno in patria: il Bayern lo scarica e il Gremio ci prova, il futuro di Douglas Costa sarà ancora lontano da Torino.