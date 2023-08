A Roma, oggi è davvero il giorno del grande sogno. Anche se poi Roma ha iniziato a sognare già da 24 ore e cioè da quando Ryan Friedkin e Tiago Pinto hanno preso l’aereo privato della presidenza giallorossa per recarsi a Londra. Con l’obiettivo di tornare con Romelu Lukaku, cosa che potrebbe succedere già in queste ore. Per la Roma sarebbe il colpo da mille e una notte, sullo stile di quanto successo nel 2000 con Gabriel Omar Batistuta, l’uomo del terzo tricolore giallorosso. E proprio lo scudetto da ieri è l’altro grande sogno romanista, alimentato dalla possibilità di vedere in attacco una coppia scintillante: le delizie di Dybala e la potenza di Lukaku. Lo racconta Gazzetta.