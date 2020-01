Oggi è un giorno speciale per tutto il popolo juventino e per l’Italia intera. Esattamente 17 anni fa ci lasciava Giovanni Agnelli. Era il 24 gennaio 2003 quando l’avvocato se ne andava lasciando un ricordo ancora vivo nella Juventus di oggi. Se ci fosse ancora avrebbe sicuramente commentato con il suo stile inconfondibile questi anni straordinari.

“Mi emoziono perfino quando leggo in qualche titolo di giornata la lettera J. Penso subito alla Juve”.

Recita così una delle sue citazioni più iconiche che campeggia allo Juventus Museum. Anche chi legge, sente, o pensa al nome di Giovanni Agnelli ha subito in mente la Juve. Un’associazione che rivela un legame profondo e indissolubile, che resterà immutato per sempre.