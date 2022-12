Pochi giorni e avremo la nuova. Quella di Gianlucarevisore, sindaco e amministratore di varie società; quella di Maurizio, direttore generale. E quella di... ecco, di sicuro di John. Come racconta Tuttosport, "non sarà un consiglio d'amministrazione particolarmente sexy per i tifosi di calcio e gli innamorati bianconeri che sognano il ritorno in società di una grande bandiera, da Alessandroin giù, o di un dirigente calcistico di spessore, da Beppein giù". Il motivo? I nomi che verranno resi noti a giorni (al più tardi nella prossima settimana) saranno quelli di tecnici, esperti di revisione di bilanci, legali specializzati in diritto amministrativo, fiscalisti.Per TS, l'idea alla base è quella di costruire una nuova dirigenza e un consiglio con una forte attitudine amministrativa. Dunque, poca attitudine col calcio, tanta con i conti: bisognerà fare in modo che gestiscano "in modo estremamente tecnico una società che ha un giro d'affari di mezzo miliardo di euro all'anno e che John Elkann, di comune accordo con Andrea Agnelli, vuole affidare a persone di totale esperienza manageriale in grado di maneggiare i conti bianconeri con inattaccabile rigore". E, soprattutto, combattere le battaglie legali che aspettano il club.Sull'ex Capitano, TS è categorico: ", nei quali l'inserimento di una figura simile è possibile (da tenere in considerazione anche Giorgio Chiellini e Claudio Marchisio)". E Marotta? Per ora non se n'è parlato, ma molto dipenderà dal funzionamento dell'area sportiva.