Il Governo Meloni ha dato il via libera alla norma 'salva-sport' già ribattezzata salva-calcio nella manovra finanziaria di bilancio. Questa mattina l'emendamento spinto da Claudio Lotito è stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera e sarà inserito nella legge.889 MILIONI - L'emendamento consentirà a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni, società professionistiche e dilettantistiche di spalmare in più anni i versamenti arretrati per i pagamenti Irpef rimasti sospesi durante la Pandemia Covid. Si tratta complessivamente di 889 milioni di euro (fra versamenti per ritenute alla fonte, comprensive di addizionali regionali e comunali e dell'Iva), di cui 500 milioni di euro riconducibili ai club della Serie A del calcio.MODALITA' - Alle società, riporta l'Ansa, sarà consentito di pagare in 60 rate, con la maggiorazione del 3% e saranno recuperate dal 2023 al 2027, con una maggiorazione che varrà per le casse erariali circa 26,67 milioni di euro. Le prime tre rate, tuttavia, dovranno essere saldate per intero entro il 29 dicembre 2022, mentre le altre andranno pagate mensilmente. Non sarà possibile saltare neanche una scadenza, perché questa comporterebbe la perdita del beneficio della rateizzazione con nuove e più pesanti sanzioni all'orizzonte.