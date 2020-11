Il calcio non è una priorità: la politica italiana ha ribadito il concetto in queste settimane. E continua a dimostrarlo in questi giorni di Dpcm e semi-lockdown: come si legge su Calcio e Finanza il Governo Conte ha detto no alla richiesta della Lega Serie A di 600 milioni di euro per aiutare i club in difficoltà per la crisi da Covid. Lo Stato italiano si rifiuta inoltre di rimandare il versamento dell'Irpef sull'ingaggio dei giocatori. Insomma, il calcio italiano per superare un momento finanziariamente difficilissimo non può contare al momento sul "ristoro".