3









La partita tra Juventus e Milan era avvolta in una nube di mistero che, nelle prossime ore, dovrebbe diradarsi ufficialmente. Infatti, è cominciata a circolare la bozza del nuovo DPCM che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte firmerà, dando quindi il via libera alle manifestazioni sportive dal 12 giugno, contrariamente a quanto fissato nell'ultimo decreto del 17 maggio. Allora, infatti, si era data disposizione per ripartire il 14, per questo la partita ancora non era stata ufficializzata neppure sul sito della Lega Calcio.



LA BOZZA - “A decorrere dal 12 giugno 2020 gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, sono consentiti a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine a prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera”