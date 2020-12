Tra tanti record, c'è una prima volta anche per: il portoghese ha vinto il Golden Foot Award 2020, premio assegnato al miglior giocatore dell'anno solare attraverso il voto di tifosi e appassionati di calcio. Questo riconoscimento può essere vinto una sola volta in carriera, e: "Ricevere questo premio è un onore - ha detto l'attaccante bianconero - Sono contento che le mie impronte saranno vicine a quelle di altri grandi campioni e ringrazio tutto il pubblico che mi ha votato. Farò sempre del mio meglio per giocare bene e fare gol”.- “Proclamato vincitore lo scorso 1° dicembre, CR7 è stato premiato oggi a porte chiuse, a causa dell’emergenza sanitaria - si legge sul sito della Juve - Il fuoriclasse portoghese ha anche lasciato, come da tradizione, le impronte dei suoi piedi, che saranno esposte nella celebre “The Champions Promenade” di Monte-Carlo”. Per la prima volta, lo scorso 1° dicembre è stato annunciato anche il- A consegnare il 18° Golden Foot Award a Cristiano Ronaldo è stato Louis Ducruet, figlio della Principessa Stephanie di Monaco, in rappresentanza di S.A.S. il Principe Alberto II di Monaco. Il Sovrano monegasco ha anche inviato un video messaggio: “”. La cerimonia di premiazione del Golden Foot Award 2020, si svolgerà, in streaming, lunedì 28 dicembre: durerà 45 minuti e verrà diffusa online con tre fusi orari differenti.