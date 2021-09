Una prestazione importante. E determinante. Matthijsha fatto una "partita da Ajax", per La Gazzetta dello Sport. Ossia: implacabile "in chiusura", più dentro la manovra e il gol poi ha regalato il successo alla Juventus. "Ha ragione tutta la vita Gullit: era diventato frenetico. Qui è tornato sul sicuro". Per il Corriere dello Sport, "non una prova monumentale in chiusura, ma dopo la panchina di domenica, reagisce firmando il gol-vittoria". Per Tuttosport, invece, "bene in difesa, forse potrebbe aiutare di più Bonucci sul gol di Antiste".