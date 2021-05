Stop di petto e mancino di mezzo esterno. Paulo Dybala è il protagonista del video della seduta di allenamento di oggi: gol e azioni, sorrisi e torello dominato (ai danni di Matthijs de Ligt). Piovono sorrisi alla Continassa, dove la Juventus prepara la sfida al Milan con la massima serenità possibile. Chiaro: l'attesa per il match - che resta determinante - è forte e si fa sentire. Ma i bianconeri sanno come prepararsi al meglio. Sorridendo anche dei guai.



Piccolo spoiler sul video che vedrete qui in basso: c'è un po' di sano sfottò tra Ronaldo e Pinsoglio. Il vincitore? Ovviamente, CR7...