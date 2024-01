Carlos Jonas Alcaraz sarà un nuovo giocatore della Juventus. Manca poco, pochissimo prima della firma: le visite mediche a Londra e i dettagli finali, poi l'obiettivo si potrà dire centrato. Una mezz'ala dal mercato, un rinforzo per un Allegri che aveva chiesto un calciatore d’inserimento, di qualità e con gol nei piedi. E così è stato. Alcaraz a centrocampo sa fare un po' tutto, svaria da destra a sinistra, ma soprattutto ha la duttilità come chiave del suo gioco, tanto che in carriera i ruoli li ha provati praticamente tutti. Mezz'ala, play, esterno alto, prima punta all'occorrenza e al Racing de Avellaneda anche terzino destro. In sostanza, gli mancano solo: difensore centrale, terzino sinistro e portiere.

Carlos Alcaraz: ruolo, caratteristiche e come cambia la Juve

Classe 2002 da La Plata, a 60 chilometri da Buenos Aires, è quindi un vero e proprio jolly. La sua vena da trequartista è stata "scoperta" già in Argentina, ma anche in Inghilterra, dove era arrivato come centrocampista centrale o mezzala, ci hanno lavorato parecchio. Agire negli spazi, sfruttare senso del gol, intelligenza tattica e tempismo, è versatile e con quel destro sa creare. Inizialmente, al Racing, era complesso trovargli un vero ruolo, poi ha fatto della libertà di muoversi una caratteristica fondamentale. Ama partire da sinistra per accentrarsi, tagliando il campo, ma sa soprattutto trovare i giusti spazi, anche in contropiede. Ripartenze rapide, idee chiare e anche una certa grinta, unita a quella personalità tutta sudamericana, mostrata già in patria. A tal proposito è celebre il video della sua esultanza sotto la curva del Boca Juniors nella finale vinta - con gol - del Trofeo de Campeones Superliga, la Supercoppa Argentina.

Hace 1 año, Racing le ganaba 2-1 a Boca (goles de Rojas y Alcaraz / Briasco) y se consagraba campeón del Trofeo de Campeones . Fue el primer título del ciclo de Fernando Gago en La Academia. pic.twitter.com/U3O0wgTyWX — VarskySports (@VarskySports) November 6, 2023

Alcaraz: il passato e il rendimento al Southampton, tutti i numeri

Il suo impatto alla Juve è tutto da vedere, ciò che è certo è che Allegri lo inserirà con i giusti tempi nelle rotazioni del centrocampo. Senza Pogba e Fagioli, Alcaraz sarà sicuramente una risorsa importante, una mezz’ala che si aggiunge a Miretti, Rabiot e McKennie.



Giusto, infine, andare a raccontare anche i numeri di Alcaraz. Charly ha segnato 12 gol (9 nel 2022) e fornito 6 assist in 83 partite al Racing de Avellaneda, dove ha militato per tutte le giovanili ed esordito nel gennaio 2020, Tre anni dopo, nel gennaio 2023, è passato al Southampton per 15 milioni - che lo soffiò all'Inter - e in 12 mesi esatti ha segna 8 gol, 4 quest'anno, e fornito 5 assist, in 47 partite complessive. Nei primi sei mesi sono arrivati 4 gol e 2 assist in 18 gare in Premier League prima della retrocessione, quest'anno i restanti. E sempre quest'anno, il 5 ottobre 2023, Lionel Scaloni lo ha convocato per la prima volta con l'Argentina in vista delle qualificazioni mondiali contro Paraguay e Perù. Ora, a gennaio 2024, una nuova svolta, la terza della sua vita in questo mese: la Juve. Una nuova occasione per mostrare tutte le sue qualità, limitando i passaggi a vuoto, e guadagnarsi il riscatto estivo a circa 40 milioni di euro. Perché il talento che ha a disposizione è di quelli da coccolare, far crescere e poi esplodere.