La regola fa così: "Quando una squadra che attacca batte una punizione diretta, i suoi componenti non potranno più disturbare la barriera della difesa: dovranno posizionarsi ad almeno un metro di distanza dai difensori, in qualunque direzione". Insomma, paragonando la situazione alla punizione vincente di Cristiano Ronaldo, si parla di una questione di centimetri: la nuova norma, entrata in vigore dal primo luglio nel mondo del calcio, tecnicamente avrebbe dovuto portare l'arbitro ad annullare la rete. Ma solo per un piede di distanza. Non è difatti irregolare la marcatura sulla componente staccata della barriera, lo è il mancato rispetto della distanza dalla stessa. Un metro, giusto un metro.