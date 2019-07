Un gol da annullare. Così commentano le moviole dei principali quotidiani nazionali in merito al gol di Ronaldo.



TUTTOSPORT - "Questione di giorni, 24, e di centimetri, impossibili da quantificare ma quasi (la prospettiva a volte inganna) certamente meno di 100, però il gol su punizione di Cristiano Ronaldo in Juventus-Inter avrebbe dovuto essere annullato. I giorni sono quelli che ieri erano passati dal 1° luglio, data in cui è entrato in vigore il nuovo regolamento dell’Ifab. I 100 centimetri, ossia 1 metro, rappresentano la distanza minima che un giocatore della squadra in attacco deve osservare dalla barriera sui calci di punizione (in caso di barriera composta da almeno tre difendenti). In caso mancata distanza «sarà assegnato un calcio di punizione indiretto» (ovviamente alla squadra che difende). In occasione della punizione gol di CR7 Bonucci sembrava decisamente più vicino di un metro alla barriera nerazzurra. Ci sarà tempo per gli arbitri per adeguarsi. E tempo per discutere se i centimetri di distanza dalla barriera saranno 100 o 99,5...



CORRIERE DELLO SPORT - "Ronaldo gol? Da annullare, sulla base delle novità che l’Ifab ha introdotto di recente (per la Fifa già dai Mondaili U20): sulle punizioni, gli attaccanti non possono più prolungare la barriera ma devono tenersi ad un metro da essa".