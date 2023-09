Avete visto l'Inter? Sui social è un solo coro: nel mirino è finito il gol di Federicoa Empoli, decisivo per la vittoria finale. L'esterno nerazzuro si è inventato un mancino incredibile, terminato alle spalle di Berisha. Ecco: sembra una meraviglia, e la meraviglia ha probabilmente distratto tutto, almeno a primo impatto. Per qualcuno - non per il Var, comunque - il portiere albanese dei toscani è coperto nella visuale da un giocatore interista. In posizione di fuorigioco.Ricorda qualcosa? Sì, ricorda la rete segnata dalla Juventus contro il Bologna, poi annullata per posizione di offside "passiva" di Adrien Rabiot. Tra Twitter, Instagram e Facebook c'è chi insinua: "Due pesi e due misure".