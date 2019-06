Sarà sabato 8 giugno e s'intitola 'Il goal che unisce': è l'evento di beneficenza in memoria di Rosario Di Lernia. L'ingresso sarà gratuito e all'interno sarà possibile fare un'offerta libera che verrà devoluta alla Fondazione Ospedaliera Infantile Regina Margherita di Torino. Ecco il comunicato stampa dell'evento: "L’Associazione Sportiva Dilettantistica Accademia Del Calcio (A.D.C.), con il Patrocinio della città di TORINO, presso lo Stadio Primo Nebiolo (parco Ruffini) il giorno 8 Giugno 2019 alle ore 15.30 ha organizzato “IL GOAL CHE UNISCE”, una manifestazione di calcio in memoria del Sig. Rosario Di Lernia con protagonisti L’associazione ONLUS Ex Calciatori Granata, Ex Calciatori Juventus, Giuristi Agorà (Avvocati /Magistrati). Prima della partita, grazie alla collaborazione di altre associazioni sportive, si potrà assistere a piccole esibizioni di intrattenimento con inizio ore 14.00. L’ingresso alla manifestazione per tutto il pubblico è GRATUITO con offerta libera che viene devoluta alla FORMA Fondazione Ospedaliera Infantile Regina Margherita di Torino. Le madrine dell’evento sono la Signora Scirea ( moglie del mitico capitano della Juventus ) e la Signora Ferrini (Moglie del mitico capitano del Torino Calcio)".