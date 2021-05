Rocco Costantino, autore del gol che ha deciso il secondo turno playoff di Serie C in favore della Pro Vercelli contro la Juventus Under 23, ha parlato a Magica Pro: "Partita combattuta, sapevamo che sarebbe stata tosta perché la Juventus ha giocatori di valore, però poi siamo entrati in campo molto più propositivi e 'cazzuti' rispetto alle ultime settimane. Questo secondo me avvalora ancora di più la nostra prestazione perché nelle ultime giornate di campionato non era stato così. L’inerzia della partita ti spinge un po’ a subire l’avversario, che deve fare un gol per passare il turno, ma noi siamo stati bravi, compatti, abbiamo sofferto, attaccato e trovato il gol: ci sono solo da fare i complimenti a tutti quanti".